В Бишкеке прошло 4-е заседание секретарей Советов безопасности стран ОТГ

12 сентября в столице Кыргызской Республики, городе Бишкеке, состоялось 4-е заседание секретарей Советов безопасности стран - членов Организации тюркских государств.

Как сообщили Day.Az в Аппарате Совета безопасности Азербайджанской Республики, в мероприятии приняла участие делегация во главе с секретарем Совета безопасности Рамилем Усубовым.

В заседании участвовали представители Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Секретариата Организации тюркских государств. В ходе встречи обсуждались меры, предпринимаемые в условиях стремительных изменений в мире, в частности, на пространстве стран-членов Организации, в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, киберпреступностью и другими вызовами. Также рассматривалось влияние событий в Сирийской Арабской Республике и ситуации в Афганистане на безопасность и стабильность государств - членов Организации тюркских государств, и другие актуальные вопросы.

Секретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики Рамиль Усубов выступил по обсуждаемым вопросам.

В других выступлениях и дискуссиях представители братских стран отметили важность дальнейшего укрепления связей между соответствующими структурами в указанных сферах, подчеркнули необходимость эффективного сотрудничества в противодействии существующим угрозам, акцентировали внимание на важности усиления обмена информацией и опытом, проведения совместных учений и тренингов, а также формирования единой позиции на международной арене в борьбе с возрастающими современными вызовами и угрозами.

В тот же день Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял руководителей делегаций, участвовавших в 4-м заседании секретарей Советов безопасности государств - членов Организации тюркских государств, которые занимают важное место в архитектуре региональной и международной стабильности.

Глава Кыргызской Республики подчеркнул, что сотрудничество дружественных и братских стран - членов Организации тюркских государств охватывает широкий спектр сфер: от внешней политики, торговли, энергетики и "зеленой экономики" до туризма, цифровизации и даже космических исследований.

Он выразил уверенность, что данная встреча секретарей Советов безопасности внесет свой вклад в укрепление сотрудничества между нашими странами и дальнейшее обеспечение стабильности на пространстве тюркских государств.