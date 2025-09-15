https://news.day.az/sport/1780679.html "Бенфика" потеряла шестерых игроков перед матчем с "Карабахом" Португальская "Бенфика" подходит к первому матчу группового этапа Лиги чемпионов против "Карабаха" с серьезными кадровыми потерями, сообщает Day.Az со ссылкой на O Jogo. Лиссабонцы не смогут рассчитывать на шестерых футболистов.
"Бенфика" потеряла шестерых игроков перед матчем с "Карабахом"
Португальская "Бенфика" подходит к первому матчу группового этапа Лиги чемпионов против "Карабаха" с серьезными кадровыми потерями, сообщает Day.Az со ссылкой на O Jogo.
Лиссабонцы не смогут рассчитывать на шестерых футболистов. В списке отсутствующих - защитник Александер Бах, хавбеки Ману Силва и Нуно Фелиш, вингер Брума, а также Доди Лукебакио и Амар Дедич. Последние двое пропустили заключительную тренировку перед игрой, что подтвердили издания A BOLA и Notícias ao Minuto.
Матч "Бенфика" - "Карабах" состоится 16 сентября на стадионе "Эштадиу да Луш" и начнется в 23:00 по бакинскому времени.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре