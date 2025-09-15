"Бенфика" потеряла шестерых игроков перед матчем с "Карабахом"

Португальская "Бенфика" подходит к первому матчу группового этапа Лиги чемпионов против "Карабаха" с серьезными кадровыми потерями, сообщает Day.Az со ссылкой на O Jogo.

Лиссабонцы не смогут рассчитывать на шестерых футболистов. В списке отсутствующих - защитник Александер Бах, хавбеки Ману Силва и Нуно Фелиш, вингер Брума, а также Доди Лукебакио и Амар Дедич. Последние двое пропустили заключительную тренировку перед игрой, что подтвердили издания A BOLA и Notícias ao Minuto.

Матч "Бенфика" - "Карабах" состоится 16 сентября на стадионе "Эштадиу да Луш" и начнется в 23:00 по бакинскому времени.