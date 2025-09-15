Неожиданное решение Xiaomi удивило поклонников бренда

Компания Xiaomi, по данным Bloomberg, решила пропустить выпуск модели смартфона Xiaomi 16 и перейти непосредственно к серии Xiaomi 17. Этот шаг, совпадающий с нумерацией линейки iPhone, призван укрепить позиции бренда в премиальном сегменте рынка смартфонов. Ожидается, что модели Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max будут представлены уже в этом месяце с целью прямой конкуренции с Apple за долю на рынке высококлассных устройств, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как ранее заявлял основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь, компания стремится к тому, чтобы ее продукцию сравнивали со смартфонами Apple, которые традиционно считаются эталоном в премиальном сегменте. Президент Xiaomi Лю Вэйбин в своих сообщениях в соцсети Weibo отметил, что стратегия "премиумизации" была запущена пять лет назад с целью изучения опыта крупнейшего конкурента и прямого сопоставления своих продуктов с iPhone. Он выразил уверенность в способности Xiaomi успешно конкурировать с продуктами Apple того же поколения.

Xiaomi последовательно предлагает выгодное соотношение цены и качества в широком ассортименте своей продукции, от смартфонов и ноутбуков до бытовой техники. Успешный запуск производства электромобилей, от которого Apple в итоге отказалась, значительно повысил привлекательность Xiaomi для инвесторов, что привело к почти утроению стоимости ее акций на гонконгской бирже. Этот успех, как пишет Bloomberg, придаeл Xiaomi смелости вновь бросить вызов американской компании, теперь уже на рынке смартфонов.

По мнению аналитика IDC Брайана Ма, переход сразу к 17-й серии свидетельствует о значительной уверенности Xiaomi в своих силах и способности конкурировать на равных с Apple, которая по-прежнему пользуется большим авторитетом в Китае. Ма также подчеркнул рост присутствия Xiaomi в более дорогом сегменте: в первой половине текущего года 10% всех смартфонов компании, поставленных в Китай, стоили более $600, что является существенным увеличением по сравнению с 2019 годом, когда доля таких устройств была минимальной.