Юный азербайджанский пилот отличился в Португалии

Азербайджанский гонщик Давин Джафаров поднялся на пьедестал турнира, прошедшего в португальском городе Лейрия.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования проходили на международной трассе Kartodromo de Leiria длиной 1006 метров с множеством резких поворотов. В заездах категории X30 приняли участие 18 пилотов. Давин до последнего боролся за победу, но уступил сопернику всего 0.01 секунды и занял второе место.

После успешного выступления юный пилот получил приглашение принять участие в гонке категории ROTAX, которая пройдет 26-28 сентября в Бомбаррале. В этих стартах он выступит за команду BirelArt.

Уже 29 сентября Джафаров отправится в итальянский город Лонато, где с 1 по 5 октября пройдет мировой гранд-финал в категории BMB. В чемпионате мира примут участие гонщики из Европы, Северной и Южной Америки, Африки и Азии.