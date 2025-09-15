На смартфоны Samsung теперь можно снимать 3D-фото и видео

Пользователи смартфонов Samsung теперь могут использовать в Camera Assistant опцию 3D Capture, позволяющую записывать пространственные фото и видео для последующего просмотра в XR-шлеме. В описании функции говорится: "Добавьте возможность 3D-съемки в меню камеры, чтобы создавать пространственные фото и видео для гарнитур Galaxy XR".

Обновление доступно в Camera Assistant v4.0.0.3. Приложение пока доступно на Galaxy S25 FE, но новая опция активируется только в Galaxy S25 Ultra. После включения на экране появляется отдельная кнопка с обозначением Project Moohan.

Эксперты отмечают, что интеграция подобных функций была ожидаема: аналогичный подход использует Apple в связке iPhone и гарнитуры Vision Pro. Однако эксперты указывают на необычное решение Samsung разместить функцию в Camera Assistant, а не в стандартном приложении камеры.

Дата анонса Project Moohan пока не раскрывается. По слухам, презентация шлема состоится уже этой осенью.