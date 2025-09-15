Китайская делегация посетила могилу великого лидера и Аллею шехидов

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с заместителем председателя Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Су Хуэй 15 сентября почтила в Аллее почетного захоронения память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя нашего современного независимого государства Гейдара Алиева, возложила венок и цветы к его могиле.

Как сообщает в понедельник Day.Az, делегация также посетила Аллею шехидов, почтила память доблестных сынов и дочерей Родины, отдавших жизнь в борьбе за свободу и суверенитет нашей страны, возложила цветы к их могилам, венок к монументу "Вечный огонь".

Гостям, полюбовавшимся за панорамой столицы с самой высокой точки Баку, была предоставлена информация об истории Аллеи шехидов, а также о работах по благоустройству и строительству, проводимых в городе.