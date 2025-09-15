«Орду» подписал контракт с американским баскетболистом

"Орду" усилил состав баскетболистом из США.

Об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба.

С игроком из штата Нью-Джерси Дикуаном Уильямсом подписан контракт сроком на один сезон.

Отметим, что выпускник Университета Южной Каролины также выступал за команду "All Star".