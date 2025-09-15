https://news.day.az/sport/1780643.html «Орду» подписал контракт с американским баскетболистом "Орду" усилил состав баскетболистом из США. Об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба. С игроком из штата Нью-Джерси Дикуаном Уильямсом подписан контракт сроком на один сезон. Отметим, что выпускник Университета Южной Каролины также выступал за команду "All Star".
