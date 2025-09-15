https://news.day.az/society/1780645.html Газете Azernews исполняется 28 лет Сегодня исполняется 28 лет со дня создания англоязычной газеты Azernews. Издаваемая с 1997 года газета Azernews имеет большую англоязычную читательскую аудиторию. Печатная версия газеты Azernews распространяется иностранным издателем в США, Великобритании, России, Китае и др. странах. Функционирует и онлайн-версия газеты.
Газете Azernews исполняется 28 лет
Сегодня исполняется 28 лет со дня создания англоязычной газеты Azernews.
Издаваемая с 1997 года газета Azernews имеет большую англоязычную читательскую аудиторию.
Печатная версия газеты Azernews распространяется иностранным издателем в США, Великобритании, России, Китае и др. странах. Функционирует и онлайн-версия газеты.
Коллектив Day.Az поздравляет своих коллег с этой знаменательной датой, желает новых творческих успехов и благополучия.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре