Газете Azernews исполняется 28 лет

Сегодня исполняется 28 лет со дня создания англоязычной газеты Azernews.

Издаваемая с 1997 года газета Azernews имеет большую англоязычную читательскую аудиторию.

Печатная версия газеты Azernews распространяется иностранным издателем в США, Великобритании, России, Китае и др. странах. Функционирует и онлайн-версия газеты.

 

Коллектив Day.Az поздравляет своих коллег с этой знаменательной датой, желает новых творческих успехов и благополучия.