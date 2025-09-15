В Лондоне полицейские могут начать вооружаться на фоне угроз

Руководство полиции Лондона рассматривает возможность выдачи огнестрельного оружия рядовым сотрудникам. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на полицейский отчет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В ходе внутреннего расследования, с которым ознакомилась Telegraph, было установлено, что столичной полиции следует рассмотреть возможность регулярного вооружения сотрудников полуавтоматическими пистолетами для защиты от растущей угрозы их жизни", - говорится в материале.

Журналисты отметили, что руководство полиции решило пересмотреть правила после нападения на двух сотрудников столичной полиции в 2022 году. Тогда правоохранители получили серьезные ножевые ранения.

Издание напомнило, что в настоящее время огнестрельное оружие могут иметь только высококвалифицированные сотрудники специализированных подразделений, задействованные на мероприятиях полицейские, а также те, кто занимается отстрелом опасных животных. Остальные сотрудники во время работы могут использовать только рации и газовые баллончики.

13 сентября в Лондоне свыше 110 тысяч человек вышли на митинг против приема нелегальных мигрантов. Основная демонстрация "Unite the Kingdom" ("объединить королевство", что является отсылкой к официальному названию Великобритании) произошла на фоне начала заселения нелегальных мигрантов в отели за счет бюджета и назначения мусульманки Шабаны Махмуд главой МВД.