В рамках учений «Вечное братство–IV» прошел "День высокопоставленного наблюдателя"

15 сентября в рамках многонациональных совместных учений сил специального назначения "Вечное братство - IV", организованных в Баку с участием подразделений специального назначения Азербайджана, Казахстана, Катара, Узбекистана, Пакистана и Турции, был проведён "День высокопоставленного наблюдателя".

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев, другие должностные лица министерства, а также высокопоставленные гости и аккредитованные в Азербайджане военные атташе из стран-участниц.

Сначала на макете местности была представлена информация об общем ходе учений, цели предстоящих задач и последовательности их выполнения.

Затем на учебном полигоне были выполнены задачи специальных операций во взаимодействии с другими видами войск.

В заключение учений были выполнены прыжки с парашютом с флагами стран-участниц.

Начальник Генерального штаба высоко оценил ход учений и боеготовность военнослужащих, пожелав участникам успехов в дальнейшей служебной деятельности.

Было отмечено, что учения имеют стратегическое значение для обмена опытом между силами специального назначения дружественных и союзных государств при проведении совместных специальных операций, совершенствования навыков организации взаимодействия, а также укрепления международной безопасности и поддержания мира в регионе.

Начальник Генерального штаба вручил подарки представителям стран, участвующих в совместных учениях.

В завершение была представлена торжественная концертная программа.

Отметим, что в учениях "Вечное братство - IV" в качестве наблюдателей приняли участие делегации Беларуси, Италии и Венгрии.