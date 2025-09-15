https://news.day.az/officialchronicle/1780516.html Президент Ильхам Алиев: Мы придаем большое значение развитию отношений с Никарагуа Мы придаем большое значение развитию отношений между Азербайджаном и Никарагуа. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева сопрезидентам Республики Никарагуа Даниэлю Ортеге Сааведре и Росарио Мурильо по случаю Дня независимости этой страны.
Выразив поздравления от своего имени и от имени народа Азербайджана, глава государства отметил: "Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для расширения связей между нашими странами, укрепления сотрудничества как в двустороннем порядке, так и в рамках международных институтов".
