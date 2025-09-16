Полярники засняли редкое явление

На острове Галиндез, где находится украинская полярная станция "Академик Вернадский", зафиксировали удивительное явление - застывшие волны, созданные ветром и снегом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом рассказали в Национальном антарктическом научном центре.

"Снежный карниз - еще одно интересное явление, которое запечатлели наши полярники. Оно часто образуется на вершинах гор, скал и краях ледников. Такие выступы возникают, когда метели и поземки переносят снег с наветренной стороны склона, а с подветренной их "встречает" завихрения воздуха", - отмечают ученые.

В результате воздушные потоки сталкиваются на самом краешке гребня и образуется небольшая зона штиля. Именно там откладывается снег, который переносится ветром.

В отличие от песчаных дюн, объясняют исследователи, снег имеет свойство слипаться и держаться. Поэтому такие гребешки волн на определенное время "застывают".

"Если вы спросите, почему этот снежный карниз возник именно здесь? А потому, что конфигурация склонов именно в этом месте создала, так сказать, "снежный ручей" - путь, к которому тяготеет снег, переносимый ветром", - пояснил руководитель отдела физики атмосферы и геокосмоса НАНЦ Денис Пишняк.