Президент Ильхам Алиев: Политические связи с Объединенными Арабскими Эмиратами развиваются очень успешно

Политические отношения между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) развиваются очень успешно. Мы всегда находимся рядом друг с другом в международных организациях, поддерживаем друг друга.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с Президентом ОАЭ Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в расширенном составе.

"Нас очень радуют недавние взаимные инвестиции. Углубляется сотрудничество в нефтегазовой сфере. Среди подписанных сегодня документов есть документ о сотрудничестве в транспортном секторе, которое имеет большие перспективы", - отметил глава государства.