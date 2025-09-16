Компания Ford снесет головной офис марки в США

Компания Ford покинет головной офис марки в Дирборне, штат Мичиган, который занимала с 1956 года. В течение следующих 18 месяцев 12-этажное здание, которое известно как "Стеклянный дом" (Glass House), будет снесено, а с ноября текущего года сотрудники переедут в новую штаб-квартиру.

Как передает Day.Az, об этом объявила пресс-служба американского автопроизводителя.

Новая штаб-квартира располагается в кампусе Ford в том же Дирборне - примерно в миле от старого здания на месте бывшего центра разработки марки, открытого в 1953 году.. Если площадь "Стеклянного дома" составляет 88 тыс. кв. м., и офис рассчитан на 2 тыс. сотрудников, то в новом здании площадью почти 200 тыс. "квадратов" предполагается 4 тыс. рабочих мест.

В здании расположатся шесть дизайн-студий, фудхолл площадью 15 тыс. кв. м, 303 высокотехнологичных конференц-зала и большой выставочный центр с 10 поворотными платформами и 768-дюймовым микросветодиодным экраном.

В компании ожидают, что новая штаб-квартира будет потреблять на 50% меньше энергии, чем "Стеклянный дом", несмотря на значительно большие размеры, а в будущем станет углеродно-нейтральной.