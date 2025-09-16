https://news.day.az/economy/1780828.html В Азербайджане готовится новый законопроект "О международных договорах" В Азербайджане будет подготовлен новый законопроект "О международных договорах". Как сообщает во вторник Day.Az, этот вопрос отражен в проекте плана работы комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана на осеннюю сессию 2025 года.
