В Азербайджане готовится новый законопроект "О международных договорах"

В Азербайджане будет подготовлен новый законопроект "О международных договорах". Как сообщает во вторник Day.Az, этот вопрос отражен в проекте плана работы комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана на осеннюю сессию 2025 года.