Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

В Армении нарастает тревога в связи с итогами последних встреч в Вашингтоне. Об этом заявил руководитель парламентской фракции оппозиционного блока "Армения" Сейран Оганян, выступая на традиционных брифингах в Национальном Собрании.

По его словам, подписанные в США документы не отражают интересов Еревана и несут в себе целый ряд проблем. Несмотря на то что власти Армении представляют ситуацию в позитивном ключе и говорят о начале мирного этапа в отношениях с Азербайджаном, в реальности, подчеркнул оппозиционер, никакого мира пока нет.

Оганян сослался на заявления оппозиции, экспертов и отдельных граждан, которые открыто указывают на угрозы для армянской стороны. В частности, в документах нет упоминаний о выводе азербайджанских войск с территории Армении, освобождении военнопленных и прекращении судебных процессов против них.

Кроме того, подчеркнул депутат, до сих пор остается неопределенным вопрос о международных гарантиях безопасности для возвращения армян в "арцах".

Сейран Оганян - это не генерал, а ходячее недоразумение в погонах. Чудак на букву "М" в камуфляже, пугало на поле армянской армии, набитое трухой, гнилью и враньем. Его "героизм" - это та же липа, что и его оборона: крашеная фанера, которая сгнила еще до первого выстрела. Армянская пропаганда вешала на него золотые медали, а по сути - на шее у этого "стратега" всегда болталась табличка: "Мелкий шакал".

В 1990-е он поднялся не на подвигах, а на крови. Пока азербайджанские деревни обращались в пепел, пока женщины с детьми умирали от холода и голода, Оганян делал карьеру. Для него война была не трагедией, а кормушкой. Падальщик, шакал, который сидел на костях, рвал мясо войны зубами и глотал его в виде новых званий и должностей. Народ плакал, а он жрал.

И вот к чему привел этот "жирный банкет на крови": "оганянская линия обороны", которую в Армении продавали как бетонный бастион, рухнула, как картонный домик. Три дня - и всё. Азербайджанская армия смела эту глиняную халупу, как метла сметает мусор. Солдаты Оганяна бежали, бросали позиции, а "великий стратег" сидел и дрожал, как мокрая курица под дождем.

Четырехдневная война стала не войной, а четырёхдневным плевком в лицо армянскому обществу. Она показала, что армянская армия - это не армия, а цирк. С волками в генералах, с шакалами в офицерах и с несчастными мальчишками в роли пушечного мяса. А главный клоун в этом цирке - Оганян.

Когда этот "генерал" оказался министром обороны, армия окончательно скатилась в сточную канаву. Генштаб стал не командным центром, а семейной лавкой по распилу бюджета. Миллионы исчезали, словно в черной дыре, офицеры набивали карманы, а солдаты спали в вонючих казармах и дрались за сапоги, как собаки за кость на помойке.

В армии Оганяна солдат - не воин, а раб. Его бьют, ломают, унижают. Его жизнь дешевле ржавого автомата. И это не выдумка - это статистика. В "оганянской армии" десятки молодых армян погибали не на фронте, а в мирное время: от побоев, дедовщины, извращенных издевательств. Их хоронили в гробах, а Оганян прикалывал себе китель очередным орденом.

Оганян - это символ армянского позора. Он не генерал, а позолоченный таракан. Его имя - это не гордость, а оскорбление. Его наследие - это стадо рабов в мундирах, брошенных в грязь и холод. Армения может лепить из него "героя", но мир уже знает правду: перед нами не воин, а скоморох, не стратег, а гниль, не защитник, а мародер на крови.

Оборонные закупки? Под его подписью в страну ввозились списанные танки, которые не могли завестись без молитвы. Коррупция была нормой. Склады пустели, генералы богатели. И когда пришла война 2020 года, армянская армия оказалась голой. Но ведь это результат его многолетнего "руководства".

Он никогда не был генералом - максимум базарный барыга в погонах. Война для него была рынком: тут он торговал смертью, там перепродавал металл, тут "решал вопросы" через откаты. У него вся биография - помойка, свалка, где воняет трупами молодых солдат и перегаром чиновников, с которыми он пил за "освоенный бюджет".

А потом этот картонный шакал полез в политику. Вы только представьте: человек, у которого руки по локоть в крови и грязи, вдруг начинает рассказывать про "демократию". Это как сутенер, который решил читать проповеди о морали. Каждое его слово - плевок. Каждое его выступление - издевка над здравым смыслом.

В парламенте он выглядит как старый ржавый танк, на котором написали "Mercedes" - скрипящий, дребезжащий хлам, который мешает движению, но упорно пытается доказать, что он "транспорт будущего". Его "оппозиционная деятельность" - это комедия, где главный герой - клоун в генеральских погонах. Даже армянские избиратели плевались: лучше уж молчаливый вор, чем такой болтливый идиот.

А что он оставил после себя? Разваленную армию, превращенную в скотобойню для солдат. Разворованный бюджет, где миллионы растворялись, как водка в его компании. Десятки гробов, которые возвращались в армянские деревни. И бесконечное вранье, которым он кормил общество: про "сильную армию", про "стратегию", про "героизм". На деле - сопли, кровь и труха.

Сейран Оганян - это не генерал, не министр и не политик. Это обманка, фикция, обертка без конфеты. Его место - не в истории, а на свалке истории. И не на полке среди героев, а в мусорном контейнере среди использованных крыс, предателей и ничтожеств.

Оганян - это не генерал, а мясник в генеральских погонах. Тот самый, кто 1 марта 2008 года вытащил армию против собственного народа. Против женщин, студентов, рабочих - людей, которые вышли требовать честных выборов. И что сделал этот "защитник Родины"? Завалил улицы Еревана трупами. Десятки убитых, сотни покалеченных. Вот она - его "слава". Не солдата, не офицера, не защитника, а тупого палача, готового стрелять в спину своим же гражданам ради того, чтобы клан Кочаряна и Саргсяна удержался у власти.

И как его "отблагодарили"? Посадили в министерское кресло. Потому что такой, как он, нужен был системе: грязный палач, каратель, без тени совести. Оганян доказал - стрелять в азербайджанцев для него одно удовольствие, но и армян своих он щёлкает, как тараканов, если прикажут. Такой персонаж и есть настоящее лицо армянской власти того времени - гнилая смесь страха, крови и предательства.

Сегодня Оганян - не политик, а ходячий труп эпохи. Эпохи воров, жуликов и фальшивых героев, которые держали Армению в заложниках. Его фамилия давно стала нарицательной: коррупция, воровство, пустые мифы и кровь.

Посмотрите на него - жалкое зрелище, музейный экспонат, ветхий символ времени, когда армянские генералы торговали иллюзиями. Его лепет про "угрозы" и "гарантии безопасности" звучит не как политика, а как нытьё старого маразматика, который понимает, что его время прошло.

Самое смешное - это "Оганянская линия". Армянская пропаганда десятилетиями кормила людей сказками про "неприступные укрепления" на юге Карабаха. Назвали даже звучно - "армянский Мажино". Только вот по факту это оказалось жалкое недоразумение: траншеи, глиняные насыпи, обветшалые доты и сгнившие блокпосты. Солдаты там жили, как крысы в подвалах, с оружием, которое помнило ещё Афганистан.

И вот пришёл апрель 2016-го. Азербайджанская армия пошла вперёд - и этот "великий бастион" рухнул за трое суток. Линия, которую пафосно назвали в честь мясника Оганяна, осыпалась, как трухлявый забор. Наши солдаты заняли Лелетепе, Талыш, Сейсулан. Армяне бежали в панике, бросали оружие, оставляли трупы своих.

А в Ереване Оганян привычно врал про "героизм". Но правда простая: это был разгром. Это было позорище. И клеймо, которое этот генерал-позорник будет таскать до конца своих дней. "Оганянская линия" - символ не силы, а армянской импотенции, символ лжи и мифотворчества, которое разлетелось в прах при первом же серьёзном ударе.

96 часов - столько понадобилось, чтобы разоблачить двадцатилетнюю ложь. Представьте себе: двадцать лет армянские генералы, во главе с Оганяном, твердили о "железобетонной защите". И за четыре дня выяснилось: никакой защиты нет. Есть только коррупция, трусость и иллюзии.

Это был момент истины. Армянские матери, провожавшие своих сыновей в армию, поняли, что отправляют их не в "неприступные укрепления", а в могилы. Армянские солдаты поняли, что они мясо. А армянское общество увидело, что его двадцать лет обманывали такие вот "стратеги", как Оганян.

После войны армянская элита привычно включила пластинку жалкого нытья: "нас застали врасплох", "Азербайджан имел техническое превосходство". Серьезно? Внезапность - это не оправдание, а приговор разведке. А "техническое превосходство" - это не магия, это результат того, что вы, паразиты в погонах, вместо армии строили себе дворцы.

Азербайджан вкладывал миллиарды в беспилотники, радары, артиллерию. А армянская армия? Она закупала только дачи генералов в Цахкадзоре и квартиры любовниц в Москве. "Генерал" Оганян вместо модернизации армии модернизировал свою жизнь: шёлковые простыни, дорогие коньяки, уютное кресло в парламенте. А армянские солдаты потом дохли в окопах с ржавыми автоматами.

История любит пинать самоуверенных дураков. Франция строила линию Мажино - и немцы прошли, как нож сквозь масло. Саддам возводил "линию обороны" - и американцы размазали её за часы. Армяне решили переплюнуть всех и вылепили свой "шедевр" - "Оганянскую линию". Но если Мажино хоть был настоящим бетоном, то у Оганяна даже на бетон денег не хватило. Воровал так, что от стены осталась картонная декорация.

И вот этот фантом рассыпался в апреле 2016 года. "Оборона" рухнула так же позорно, как карточный домик, сложенный руками пьяного дебила. И теперь это не линия, а символ коллективного обмана и тупости.

Слово "Оганянская линия" в самой Армении звучит как анекдот, как издевка. Для народа - это травма, для солдат - предательство, для генерала - клеймо. И вместо того чтобы провалиться сквозь землю, этот персонаж еще смеет лезть на трибуну парламента и учить "как спасать Армению". Это выглядит так же мерзко, как если бы повар, отравивший людей тухлым мясом, открыл новый ресторан и кричал: "теперь-то точно свежее!".

Сегодня этот человек снова стоит у микрофона и рассуждает о "правах армян" и "безопасности". Это звучит как издевательство. Его понимание "безопасности" - это дубинка по голове и автомат, направленный в толпу. Его понимание "прав" - это право генералов воровать безнаказанно, а солдат умирать без оружия.

И вот теперь он возмущается, что "вашингтонские документы не отвечают интересам Армении". Интересам Армении? А что, по-твоему, отвечает? Новая мясорубка? Новая партия гробов? Новый миф о "великой победе", которой никогда не будет?

Ты, Сейран, и есть символ той Армении, которая живет на лжи, воровстве и чужой крови. Бумажный генерал, картонный стратег, человек-позор. Эпоха таких, как ты, закончилась. Мир теперь пишут победители, а проигравшие могут лишь скулить в парламентских кулуарах.

Сейран Оганян - это даже не генерал. Это симулякр, политическая проститутка, человек-фейк. Он всегда играл роль: то "героя", то "защитника", то "политика". Но стоит копнуть глубже - и весь этот лоск осыпается. За "генералом" прячется трус, за "политиком" - лжец, за "патриотом" - банальный мародер.

Он привык к микрофону, потому что микрофон не задает неудобных вопросов. Он привык к трибуне, потому что трибуна не требует отчетов о десятках миллиардов, разворованных в армии. Он привык вещать, потому что слушать чужую боль он не умеет. Его "аргументы" - это набор штампов: "нас предали", "все против нас", "у нас украли победу". Обычная пластинка, которую можно было бы выкинуть на свалку, если бы она не стоила армянскому народу тысячи жизней.

Он - не стратег, а бухгалтер коррупции. Не полководец, а завхоз личных схем. Не лидер, а тень от когда-то громкой должности. Его наследие - это не победы, не армии, не укрепленные рубежи. Его наследие - это гробы, обман и страх.

Эпоха Оганянов кончилась. Мир XXI века не терпит картонных фигур, которые строят из говна и палок "линии обороны" и выдают это за стратегию. Эти времена ушли вместе с теми, кто верил в сказки про "неприступные позиции".

Сегодня Армения пожинает то, что посеяли такие как он: руины мифов, осмеянные "линии", потерянные территории и моральное банкротство. И нет оправданий. Нет "внезапности". Нет "технического превосходства врага". Есть только одно - предательство собственных солдат и народа ради дач, машин и жирной старости.

Сейран Оганян войдет в учебники - не как генерал, а как учебный пример. Как синоним идиотизма, бесчестия, маразма и политической проституции. Как олицетворение того, как нельзя строить армию, как нельзя руководить страной, как нельзя жить.

Сейран Оганян пытается казаться "совестью нации". На деле он - её позор. Человек, чьи руки по локоть в крови - и не только чужой, но и своей, армянской. Человек, превративший армию в металлолом и страну в кладбище. Человек, для которого поражение стало образом жизни.

Сегодня он сидит в парламенте и рассуждает о том, чего нет в документах. Но на самом деле его слова - это не о документах. Это крик отчаяния человека, которого выбросила история. Человека, чьё время закончилось. Человека, чьё имя навсегда останется символом позора.

Сейран Оганян - это не просто проигравший генерал. Это диагноз армянской политике. Это вечная жалоба, вечная обида, вечная трусость, замаскированная под "патриотизм". И пока такие, как он, сидят в парламенте и открывают рот, Армения будет оставаться в плену у своего прошлого.

Но время работает против него. И чем громче он кричит о "гарантиях", тем яснее становится: Сейран Оганян - не гарантия, а гарантия поражения. И его место - не в парламенте, не в истории, а в мусорной корзине, куда складывают ненужные, скомканные, грязные обрывки нижнего белья.