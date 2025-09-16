Несколько стран присоединятся к инициативе НАТО

Четыре страны (Испания, Италия, Великобритания и Швеция) заявили о планах присоединиться к инициативе Североатлантического альянса "Восточный страж".

Как передает Day.Az, об этом говорится на сайте НАТО.

"Дания предоставит истребители и фрегат противовоздушной обороны, а Испания и Великобритания вскоре объявят о своей поддержке. Италия и Швеция также дали понять, что окажут помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках инициативы прибыли три вертолета из Чехии. Также Германия выделила четыре истребителя Eurofighter.