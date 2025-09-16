Азербайджанский арбитр получил назначение на матч Лиги чемпионов

Азербайджанский арбитр ФИФА Алияр Агаев назначен на матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он обслужит матч "Копенгаген" - "Байер", который состоится в Дании 18 сентября.

Зейнал Зейналов и Акиф Амирели будут помощниками международного арбитра. Эльчин Масиев выступит четвёртым арбитром матча.

Стоит отметить, что стартовый свисток матча прозвучит в 20:45 по бакинскому времени.