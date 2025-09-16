Израильские танки в Газе

Армия обороны Израиля вечером 15 сентября начала наземную операцию по захвату города Газа, цель которой - разгромить террористическую группировку ХАМАС.

Как передает Day.Az, израильские ВВС нанесли массированные авиаудары, после чего в город вошли танки. Израильские солдаты пытаются захватить северную часть города, пишет "Аль-Джазира".

Утром 16 сентября информацию о начале операции подтвердил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, израильская армия наносит удар "железным кулаком" по "террористической инфраструктуре" в секторе Газа.

Ранее Армия обороны Израиля призвала палестинцев уйти из Газы и переместиться на юг. По данным Axios, город покинули около 300 тысяч человек, ещё более 700 тысяч не стали эвакуироваться.

Как пишет Axios со ссылкой на двух израильских чиновников, госсекретарь США Марко Рубио сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что президент США поддерживает наземную операцию Израиля в Газе, однако "желает, чтобы она была проведена быстро и закончилась как можно скорее".