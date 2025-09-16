Нетаньяху подтвердил активное наступление в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник на заседании суда по одному из дел против него подтвердил начало мощной операции в городе Газа. Его слова приводит портал Ynet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы начали мощную операцию в городе Газа", - заявил он.

Нетаньяху также выразил недовольство тем, что слушания по его делу продолжаются более 8 часов в день. Помимо этого, он попросил судью отложить его постоянное присутствие на заседениях в связи с этим событием.