https://news.day.az/world/1780792.html Нетаньяху подтвердил активное наступление в Газе Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник на заседании суда по одному из дел против него подтвердил начало мощной операции в городе Газа. Его слова приводит портал Ynet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Мы начали мощную операцию в городе Газа", - заявил он.
Нетаньяху также выразил недовольство тем, что слушания по его делу продолжаются более 8 часов в день. Помимо этого, он попросил судью отложить его постоянное присутствие на заседениях в связи с этим событием.
