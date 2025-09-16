https://news.day.az/world/1780774.html США продадут Бельгии и Норвегии авиабомбы Госдепартамент США в понедельник, 15 сентября, одобрил продажу Бельгии и Норвегии двух партий оружия, включая авиационные ракеты AIM-9X Sidewinder и высокоточные бомбы GBU-39/B на общую сумму 681 миллион долларов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
США продадут Бельгии и Норвегии авиабомбы
Госдепартамент США в понедельник, 15 сентября, одобрил продажу Бельгии и Норвегии двух партий оружия, включая авиационные ракеты AIM-9X Sidewinder и высокоточные бомбы GBU-39/B на общую сумму 681 миллион долларов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Уточняется, что Бельгии продадут AIM-9X Sidewinder и сопутствующее оборудование на сумму 567,8 миллиона долларов.
Норвегия купит у США 816 авиабомб GBU-39B Small Diameter Bomb на сумму 113 миллионов долларов.
