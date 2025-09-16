https://news.day.az/officialchronicle/1780825.html

Президенты Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов сфотографировались на фоне села Дашалты Шушинского района - ФОТО

16 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян совершили прогулку на автомобиле по городу Физули. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, затем по пути в Шушу главы государств сфотографировались на фоне села Дашалты Шушинского района.