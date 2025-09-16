США и Китай предварительно договорились о судьбе TikTok

Предстоящий диалог лидеров двух стран станет ключевым этапом в разрешении затянувшегося вопроса о работе популярного видеосервиса. Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что угроза полной блокировки TikTok в США к 17 сентября стала катализатором для китайской стороны в достижении этих договоренностей. Он также добавил, что для полноценной реализации соглашения может быть предоставлена дополнительная отсрочка на 90 дней, чтобы обеспечить необходимые условия.

Согласно заявлению американского чиновника, для Пекина было принципиально важно сохранить китайскую идентичность TikTok, и предварительные условия соглашения это позволяют. В то же время, Вашингтон настаивал на гарантиях национальной безопасности. Конкретные детали достигнутых договоренностей пока не разглашаются. Президент Трамп выразил неопределенность относительно того, сохранит ли китайская сторона долю в американских активах TikTok, подчеркнув, что этот вопрос будет одним из центральных в его пятничной беседе с Си Цзиньпином. Сделка также потребует одобрения Конгресса США.

В своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп прокомментировал ситуацию, заявив, что американская молодежь "будет очень довольна спасением определенной компании", и высоко оценив прочность отношений между США и Китаем. Китайские официальные лица, в свою очередь, дали понять, что потенциальное соглашение может предусматривать передачу американской стороне определенных интеллектуальных прав, включая лицензию на уникальный рекомендательный алгоритм TikTok, который является ключевым элементом привлекательности платформы.

По некоторым данным, отсутствие договоренности по TikTok могло бы поставить под угрозу запланированную на осень встречу лидеров США и КНР.