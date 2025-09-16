Названы перспективы для студентов Карабахского университета

Карабахский университет занимает одно из главных мест в развитии города Ханкенди. В этом году в университете будут учиться около 2216 студентов. Вместе с административным персоналом и студентами в городе, также в окрестностях университета будут жить и работать более 2500 человек.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев, будучи гостем программы "Hədəf" на AzTV.

Министр особо отметил междисциплинарный подход факультета медицины и медицинских наук университета. Он отметил, что студенты, обучающиеся здесь, могут сочетать свои знания в области инженерии, музыки и искусства, а также социальных и точных наук. Такой подход способствует профессиональному развитию как преподавателей, так и студентов.

На факультете создана среда сотрудничества, основанная как на технологических, так и на гуманистических ценностях. Действует научно-ориентированная учебная программа, выпускники факультета приобретают современные научные знания и практические навыки. Министр добавил, что проведение в университете различных исследований повысит научный потенциал Карабахского университета и сформирует его как престижное учебное заведение.

В Ханкенди функционируют клиника Карабахского университета, а также факультет медицины и медицинских наук, где студенты могут развивать как академические, так и практические знания.