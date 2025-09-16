Азербайджан и Узбекистан объединяют усилия в рамках CASCA+

Азербайджанская компания ADY Express и узбекская компания Alliance Multimodal обсудили вопросы увеличения объёмов грузоперевозок между Узбекистаном и Азербайджаном, привлечения новых частных операторов в транспортный коридор CASCA+, а также расширения сотрудничества по направлению Китай - Европа.

Об этом передает во вторник Day.Az со ссылкой на "Узтемирйулконтейнер".

Встреча прошла в рамках международного форума "Чёрное море - Каспий: маршруты, грузы, инфраструктура", который проходил в Баку, столице Азербайджана.

В рамках форума были рассмотрены перспективы расширения Транскаспийского международного транспортного коридора (TITR), потенциал Азербайджана как регионального транзитного узла, а также стратегическое значение Среднего коридора.

Особое внимание было уделено развитию логистической инфраструктуры в Турции, ускорению процессов контейнеризации, а также модернизации морских портов и терминалов для адаптации к новым и растущим грузопотокам.

За последние восемь лет товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном увеличился в восемь раз, а объём совместных производств вырос в пять раз.