В Японии стали подавать десерты в шоколадных стаканчиках

Японцы придумали способ сократить потребление пластика в общепите. Они стали подавать десерты в стаканчиках из 100% шоколада.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: