В Японии стали подавать десерты в шоколадных стаканчиках - ВИДЕО
Японцы придумали способ сократить потребление пластика в общепите. Они стали подавать десерты в стаканчиках из 100% шоколада.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
