Косатки потопили туристическую яхту у берегов Португалии.

Как передает Day.Az, об этом пишет Mirror.

Как пишут СМИ, одна из косаток несколько раз протаранила корпус парусника, принадлежащего клубу Nautic Squad Club, в результате чего судно накренилось и постепенно ушло под воду. Близлежащие лодки не смогли отбуксировать его в безопасное место, и пассажиры оказались в воде.

Морское управление сообщило, что Лиссабонский поисково-спасательный координационный центр получил сигнал о происшествии и направил спасателей в район бедствия. Всего девять человек - пять на паруснике и четверо с другой яхты, пострадавшей от той же группы косаток - были спасены ближайшими туристическими лодками до прибытия специалистов.

Инцидент стал очередным в серии подобных встреч в регионе. Ранее стаи косаток нападали на лодки в водах Галисии, на северо-западе Испании. При этом эксперты отмечают, что вероятность нападения этих млекопитающих на людей крайне мала, поскольку человек не входят в их рацион питания.

Ламья Эссемлали, руководитель команды по изучению взаимодействия людей и косаток, заявила, что хищники действовали скорее из любопытства. По ее словам, если бы косатки намеренно хотели потопить лодки, проблема приобрела бы более масштабный характер.