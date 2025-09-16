https://news.day.az/society/1780856.html В Азербайджане повысится пенсия В соответствии с действующим законодательством, с января 2026 года все виды трудовых пенсий будут проиндексированы и увеличены. Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом заявил депутат Вугар Байрамов. По его словам, это коснется 1 миллиона 100 тысяч азербайджанских граждан: "Эти расходы будут учтены в государственном бюджете.
В Азербайджане повысится пенсия
В соответствии с действующим законодательством, с января 2026 года все виды трудовых пенсий будут проиндексированы и увеличены.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом заявил депутат Вугар Байрамов.
По его словам, это коснется 1 миллиона 100 тысяч азербайджанских граждан:
"Эти расходы будут учтены в государственном бюджете. Что же касается других направлений, то ситуация прояснится после представления детальной информации по бюджетным показателям".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре