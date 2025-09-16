В Азербайджане повысится пенсия

В соответствии с действующим законодательством, с января 2026 года все виды трудовых пенсий будут проиндексированы и увеличены.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом заявил депутат Вугар Байрамов.

По его словам, это коснется 1 миллиона 100 тысяч азербайджанских граждан:

"Эти расходы будут учтены в государственном бюджете. Что же касается других направлений, то ситуация прояснится после представления детальной информации по бюджетным показателям".