Президенты Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов сфотографировались на фоне Шушинской крепости

16 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян сфотографировались на фоне Шушинской крепости, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

