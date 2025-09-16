https://news.day.az/officialchronicle/1780895.html Президенты Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов сфотографировались на фоне Шушинской крепости - ФОТО 16 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян сфотографировались на фоне Шушинской крепости, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
