IGB о запуске новых трансграничных мощностей для экспорта газа

Оператор интерконнектора Греция-Болгария (IGB), компания ICGB, совместно с участвующими операторами газотранспортных систем подала соответствующую документацию в национальные регулирующие органы Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины для запуска двух новых трансграничных продуктов пакетной мощности.

Как передает Day.Az, об этом сказали в ответ на запрос Trend в компании ICGB.

"Операторы в настоящее время ожидают регуляторного одобрения. В поданных документах указано, что продукты планируется предложить на октябрь. В случае, если разрешение не будет получено своевременно, рассматривается возможность продления сроков на последующие месяцы", - отметили в компании.

В ICGB подчеркнули, что параллельно, в тесном диалоге с национальными регулирующими органами, продолжается уточнение элементов проектирования продуктов и наиболее эффективного способа их вывода на рынок.

Напомним, что ICGB в сотрудничестве с операторами газотранспортных систем Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины готова запустить два новых трансграничных продукта пакетной мощности - Route 2 и Route 3. Эти стратегические маршруты транспортировки газа направлены на укрепление региональной энергетической безопасности и предоставят дополнительный прямой доступ от северной Греции к Украине с подключением к СПГ-терминалу в Александруполисе и системе Трансадриатического газопровода (TAP).

Маршруты Route 2 и Route 3 развивают ранее анонсированный объединённый продукт пакет мощности по Route 1, являющийся частью инициативы "Вертикальный газовый коридор". Их основная цель - обеспечить своевременную и экономически эффективную закачку природного газа в подземные хранилища Украины накануне зимнего сезона.

Route 2 начинается в точке интерконнекта Амфитрити на сети DESFA, проходит через интерконнектор Греция-Болгария (IGB) и далее по Трансбалканскому коридору по следующему пути:

Амфитрити → Комотини (IGB) → Стара-Загора → Негру-Вода 1 / Кардам → Исакча 1 / Орловка → Каушаны → Гребеники.

Route 3 начинается в точке соединения ICGB с TAP и следует тем же путем:

Комотини (вход IGB из TAP) → Стара-Загора → Негру-Вода 1 / Кардам → Исакча 1 / Орловка → Каушаны → Гребеники.

Чтобы сделать продукты коммерчески привлекательными для участников рынка, все участвующие операторы ГТС согласились применить 25-процентную скидку от стандартных месячных тарифов. ICGB и украинский оператор ГТС (GTSOU) пошли ещё дальше, предложив скидку в размере 46% каждая.