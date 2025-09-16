https://news.day.az/economy/1780719.html В этих районах Баку не будет газа Сегодня в Сабунчинском и Хазарском районах Баку частично будет приостановлено газоснабжение. Как передает Day.Az со ссылкой на "Азеригаз", перебои в подаче газа ожидаются с 10:00 на территории Молочного совхоза в поселке Бина и улице Али Исазаде, а также в поселке Забрат и селе Кюрдаханы Сабунчинского района.
В этих районах Баку не будет газа
Сегодня в Сабунчинском и Хазарском районах Баку частично будет приостановлено газоснабжение.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Азеригаз", перебои в подаче газа ожидаются с 10:00 на территории Молочного совхоза в поселке Бина и улице Али Исазаде, а также в поселке Забрат и селе Кюрдаханы Сабунчинского района.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре