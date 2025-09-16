В Греции конфисковали тысячи контейнеров с китайскими товарами

Прокуратура Евросоюза конфисковала более двух тысяч морских контейнеров с товарами из Китая в Греции.

Как передает Day.Az, об этом, ссылаясь на заявление ведомства, сообщает издание Politico.

"Европейская прокуратура конфисковала 2 435 морских контейнеров в порту Пирея", - уточняется в материале.

Издание подчеркивает, что этот случай является крупнейшей операцией по изъятию контейнеров в истории ЕС.