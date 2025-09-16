https://news.day.az/sport/1780705.html Лига Чемпионов: "Карабах" сыграет с "Бенфикой" "Карабах" включается в борьбу в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Как передает Day.Az, сегодня азербайджанский клуб проведет первый матч, соперником станет один из грандов Португалии - "Бенфика". Встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени.
16 сентября
Лига Чемпионов: "Карабах" сыграет с "Бенфикой"
"Карабах" включается в борьбу в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Day.Az, сегодня азербайджанский клуб проведет первый матч, соперником станет один из грандов Португалии - "Бенфика".
Встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени.
Отметим, что следующий матч "Карабаха" проведет 1 октября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, где агдамский клуб примет датский "Копенгаген".
Лига чемпионов УЕФА
1-й тур
23:00 - "Бенфика" vs "Карабах"
