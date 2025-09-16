"Карабах" включается в борьбу в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az, сегодня азербайджанский клуб проведет первый матч, соперником станет один из грандов Португалии - "Бенфика".

Встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Отметим, что следующий матч "Карабаха" проведет 1 октября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, где агдамский клуб примет датский "Копенгаген".

16 сентября

Лига чемпионов УЕФА

1-й тур

23:00 - "Бенфика" vs "Карабах"