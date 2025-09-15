Примитивная ложь Артура Ованнисяна

Автор: Акпер Гасанов

Сегодняшнее выступление секретаря парламентской фракции правящей в Армении партии "Гражданский договор" Артура Ованнисяна, прозвучавшее в стенах Национального Собрания Армении, стало очередным примером того, как армянские политики продолжают искажать историческую правду и реальность армяно-азербайджанского конфликта.

Его слова о том, что армянские солдаты якобы "погибли ради того, чтобы армянский народ был счастлив", не только звучат цинично, но и представляют собой опасную попытку обелить преступное прошлое армянской оккупационной политики. Ованнисян утверждает, что павшие армянские военнослужащие "радуются в небесной жизни", наблюдая, как их родные улыбаются и наслаждаются праздниками.

Такая риторика выглядит как примитивная манипуляция общественным сознанием, направленная на оправдание бессмысленных человеческих жертв, к которым десятилетиями приводила агрессивная политика Армении. Совершенно очевидно, что факты говорят совершенно о другом. Ведь история конфликта абсолютно прозрачна. И попытки ее извратить - нелепы.

Очевидно и беспорно, что именно Армения оккупировала 20% международно признанной территории Азербайджана, включая Нагорный Карабах и семь прилегающих районов. Не Азербайджан, а именно Армения в течение более чем четверти века удерживала эти земли под своим военным контролем, разрушая города и села, подвергая этническим чисткам сотни тысяч азербайджанцев.

Не стоит забывать, что именно армянская сторона проигнорировала четыре резолюции Совета Безопасности ООН - №822, №853, №874 и №884. В них ясно и недвусмысленно говорилось о необходимости вывода армянских оккупационных сил с территории Азербайджана. Более того, Генеральная Ассамблея ООН неоднократно подтверждала ту же позицию. Эти резолюции были адресованы Еревану, а не Баку. Однако Армения предпочитала игнорировать международное право, упиваясь иллюзорным "военным успехом" и возводя мифы о "непобедимости" своих солдат.

На деле армянские военнослужащие, которых Ованнисян сегодня пытается превратить в "мучеников счастья", погибли вовсе не ради будущего Армении. Они гибли за удержание чужих территорий, за продолжение оккупации, за сохранение искусственного статуса-кво, который в конечном итоге оказался нежизнеспособным. Если быть точными, их смерти - это результат упорного нежелания армянских властей, начиная с первых президентов и заканчивая нынешним руководством, признать очевидное: Карабах - это Азербайджан.

Каждый солдат, каждый офицер, направленный Ереваном на чужую землю, выполнял преступные приказы оккупационной армии. И именно поэтому трагедии армянских семей - это ответственность не Баку, а Еревана, который десятилетиями обманывал свой народ, внушая ему иллюзии "победы" и "независимости арцаха". И азербайджан хорошо знает цену освобождения своих земель.

Эта цена - жизни наших шехидов, героически павших в Первой Карабахской войне. Это тысячи молодых жизней, отданных во имя справедливости и восстановления территориальной целостности страны. Цена эта - и 44-дневная война 2020 года, когда Азербайджан сумел переломить ход истории и вернуть большую часть оккупированных территорий. Это кровь и пот наших воинов, мужественно и решительно сражавшихся против армянской армии, вооруженной до зубов и десятилетиями укреплявшейся на чужой земле.

Наконец, эта цена - антитеррористическая операция в Карабахском экономическом регионе в сентябре 2023 года, когда Азербайджан окончательно восстановил суверенитет и положил конец любым сепаратистским образованиям на своей территории. Наши солдаты и офицеры воевали не на чужих, а на своих землях. Их подвиг - это пример законной борьбы за освобождение Родины, а не за удержание чужого.

Соответственно, попытки Артура Ованнисяна извратить причины и последствия армяно-азербайджанского конфликта выглядят не только абсурдно, но и крайне опасно. Они препятствуют мирному процессу между Баку и Ереваном, подпитывая мифологию и реваншистские настроения внутри армянского общества. Вместо того чтобы признать ошибки прошлого, армянские политики продолжают искажать реальность. Это вредит не только отношениям с Азербайджаном, мирному процессу, но и самой Армении, ее будущему. Ведь страна, которая живет мифами, обречена снова и снова сталкиваться с суровой правдой.