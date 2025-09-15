Великое возвращение, которое восхищает мир

Автор: Лейла Таривердиева

Сентябрь - это особый месяц в календаре азербайджанского народа. Он полон знаменательных дат. Не праздничных, не сопровождаемых салютами, но эти даты стали важными вехами, изменившими историю страны. С них началось возвращение азербайджанскому народу его национальной гордости, а Азербайджану - суверенитета над всеми своими территориями.

В конце месяца мы будем вспоминать шехидов Второй карабахской войны, героев, отдавших жизни за освобождение родной земли. Освободительная 44-дневная Отечественная война началась 27 сентября и, завершившись разгромным поражением оккупанта-Армении, перечеркнула прежние реалии Южного Кавказа. А уже на этой неделе, 19 сентября - вторая годовщина уникальной антитеррористической операции. За менее чем 24 часа Азербайджанская армия разгромила опорные позиции незаконных армянских вооруженных формирований и вынудила несколько тысяч боевиков сдать оружие. Эта операция положила конец армянскому сепаратизму в Азербайджане и вернула теперь уже все территории под контроль Баку.

В хронике антитеррористической операции часто звучит название села Гырмызы Базар. Этот поселок Ходжавендского района со 2 октября 1992 года находился под армянской оккупацией и был освобожден в результате операции 19-20 сентября 2023 года. Этот населенный пункт имеет важное стратегическое значение, в связи с чем в годы оккупации и после Второй карабахской войны незаконные сепаратистские формирования и подразделения ВС Армении уделяли укреплению своих боевых позиций здесь большое значение. В районе Гырмызы Базара располагались долговременные огневые точки, боевые средства и объекты военного назначения.

Разгром оккупационных сил и возвращение контроля над стратегически важным населенным пунктом стал успешным стартом антитеррористических действий сентября 2023 года. После завершения операции и для Гырмызы Базара, и для других освобожденных от незаконных вооруженных банд селах и городах Карабахского региона началась новая жизнь.

Очень символично, что за несколько дней до второй годовщины сентябрьских событий 2023 года Гырмызы Базар посетил Президент Ильхам Алиев.

В первый раз глава государства посетил Гырмызы Базар в декабре 2023 года. 20 декабря Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Ходжавендский район. Первые лица государства осмотрели поселок Гырмызы Базар, посетили село Ших Дурсун, где находится природный памятник - старейший в регионе, а, может быть, и во всем мире чинар возрастом 2500 лет и высотой 54 метра. Диаметр ствола этого дерева - 27 метров, две с половиной тысяч лет оно живет, питаясь водой родника Тенгри.

Древний чинар - не единственная достопримечательность Гырмызы Базара. Вокруг него немало памятников истории, есть армянизированные в годы оккупации албанские храмы, памятники архитектуры. Поселок имеет немалый туристический потенциал, на прилегающих территориях есть залежи природных ресурсов. Ничем этим в годы оккупации армянская сторона воспользоваться не смогла. Лишь некоторые "путешественники" приезжали в эти места, затем восторженно описывая рассказанные им тут сказки о "древних армянских князьях" и тому подобном. Последний такой репортаж из Гырмызы Базара появился незадолго до начала Второй карабахской войны. Под авторством российского блогера. На этом мифическая история поселка завершилась. Сейчас Гырмызы Базар, расположенный на стратегически важном дорожном узле, переживает второе рождение.

14 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил очередную поездку на освобожденные территории и побывал в поселке Гырмызы Базар.

По распоряжению главы государства в поселке проведены серьезные восстановительные работы. Населенный пункт не пострадал во время войны и АТО по той причине, что азербайджанская сторона не обстреливала мирное население. Однако за годы оккупации здесь не проводилось никаких благоустроительных работ, не были отстроены разрушенные дома азербайджанцев, не было нормальных коммуникаций.

Сегодня в поселке восстановлены линии электропередачи и газоснабжения, артезианская скважина, начат процесс установки счетчиков, установлены два трансформатора, отремонтированы три водных резервуара, проложен газопровод протяженностью более 11 км. Здесь действуют общественно-бытовые объекты, а также производственная мастерская.

Масштабы строительства в Карабахе и Зангезуре не имеют аналогов в мире, сказал на встрече с жителями Гырмызы Базар, Гадрута и села Сос Президент Ильхам Алиев.

За пять лет мы построили города, села, мосты, тоннели, водохранилища, электростанции, сказал глава государства. Мы доказали всему миру, что мы сильный, волевой народ. История последних пяти лет - это история Победы, наша славная история.

В восстановленных селах созданы все условия для проживания истинных хозяев этой земли, возвращающихся к родным очагам. Построены и отремонтированы дома, проведены современные коммуникации - водопровод, газопровод, отопительная система, построены дороги, школы, медпункты. А самое главное, как сказал глава государства, заключается в том, что это - родной Карабахский край.

Как Азербайджан воевал, так же сейчас восстанавливает свои освобожденные земли.

"Армяне разорили наши земли. Они сровняли с землей села и города, в которых вы жили. Условия, в которых они сами жили, были такими, что, как говорится, ни один уважающий себя человек никогда не стал бы там жить. Но посмотрите, за пять лет мы построили города, села, мосты, тоннели, водохранилища, электростанции. То есть, масштабы строительства в Карабахе и Зангезуре не имеют аналогов в мире. Главное, чтобы азербайджанский народ жил спокойно, счастливо и в мирных условиях", - сказал Президент Ильхам Алиев.

В Гадруте глава государства принял участие в открытии мечети, фундамент которой заложил в октябре 2021 года.

Отметим, что в Гадрут уже вернулись 42 человека (10 семей), в Гырмызы Базар - 39 человек (10 семей), в село Сос - 45 человек (10 семей).

В понедельник, 15 сентября, Президент Азербайджана встретился в селе Бадара Ходжалинского района с жителями сел Бадара, Дашбулаг, Сейидбейли и Шушакенд.

Бадара - одно из сел, вернувшихся под контроль Азербайджана в ходе антитеррористической операции, проведенной Вооруженными силами страны в сентябре 2023 года. За два года в селе реализован ряд социально ориентированных проектов, проложены новые коммуникации, обеспечено газоснабжение, восстановлены линии электропередачи.

Очень древнюю историю имеет село Шушакенд. Период пребывания под армянской оккупацией был темным периодом этой истории. Но и после освобождения села 9 ноября 2020 года статус Шушакенда оказался под вопросом из-за вмешательства российских миротворцев. В первые месяцы после войны мы все наблюдали за странными конвульсиями "границы" зоны РМК на картах, выставляемых Минобороны России, где Шушакенд оказывался то вне этой зоны, то внутри нее. В конечном итоге РМК удалось утвердиться на этой территории и до сентября 2023 года обеспечивать безопасность строивших боевые посты и опорные пункты сепаратистов. Под прикрытием миротворцев армянами в районе села была создана укрепленная зона. Однако это не помогло им выстоять против Азербайджанской армии.

Село Дашбулаг Ходжалинского района известно тем, что входило в число мест, наряду с Шушой, где в прошлые века ткались лучшие карабахские ковры. После разрушений и армянской оккупации село сегодня восстанавливается. В июле этого года Президент Ильхам Алиев побывал в Дашбулаге и открыл здесь Ходжалинский кирпичный завод. На предприятии уже обеспечены работой 60 человек, в большинстве это вернувшиеся на родные земли бывшие вынужденные переселенцы. В нынешний свой приезд глава государства побывал в тутовом саду, разбитом на площади 13 гектаров в селе Дашбулаг. В октябре-ноябре тутовое хозяйство будет расширено, будет внедрена современная система орошения. Здесь планируется выращивать шелковичных червей, производить сырые коконы и перерабатывать в продукцию. Постоянной работой здесь уже обеспечены 25 человек, а во время сезонных работ здесь смогут заработать 750 человек.

В Дашбулаг на сегодня вернулись 67 человек (13 семей), в Шушакенд - 59 человек (15 семей), в село Бадара - 35 человек (14 семей), в Сеидбейли - 31 человек (9 семей).

"Весь Карабах, весь Восточный Зангезур - это строительная площадка. Восстановление и строительство за короткое время этих прекрасных домов, создание всей инфраструктуры демонстрируют нашу мощь, наши намерения, - заявил в беседе с гражданами глава государства. - Главное, что в центре всех наших политических шагов стоит гражданин Азербайджана".

Люди, которые долгие годы жили как переселенцы, заслуживают самых лучших условий, считает Президент Азербайджана. Ильхам Алиев напомнил о своих многочисленных встречах с вынужденными переселенцами в период оккупации.

Действительно, встреч было очень много, и на них Президент неизменно повторял: земли будут освобождены, вынужденные переселенцы вернутся в свои дома. Но до судьбоносного 2020 года в Азербайджане для всех людей, потерявших дома в результате армянской оккупации, были созданы хорошие условия. Около 300 тысяч бывших переселенцев были обеспечены государством домами и квартирами. Последний палаточный городок был ликвидирован в Азербайджане в 2007 году, а в последние годы перед войной вынужденные переселенцы стали переселяться уже из общежитий и временного жилья в современные многоэтажные жилые комплексы со всеми условиями.

Но нет ничего слаще Родины. Никакая новостройка в пригороде столицы не может заменить радости возвращения домой, на землю, где жили деды и прадеды. Поэтому, вопреки негативным прогнозам скептиков и недругов, Великое возвращение успешно продолжается. И Азербайджан продолжает удивлять мир.

Под руководством Президента Ильхама Алиева освобожденные земли Азербайджана пишут новую страницу своей истории.