"Ред Булл" определился с составом пилотов на сезон-2026

Руководство "Ред Булл" близко к окончательному утверждению состава пилотов на сезон-2026 для основной команды и дочерней структуры "Рейсинг Буллз", сообщает Day.Az со ссылкой на Auto Motor und Sport.

По информации источника, франко-алжирский гонщик Исак Хаджар будет переведен в "Ред Булл" и составит дуэт с четырехкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном.

В "Рейсинг Буллз" ожидается дебют 18-летнего британского пилота Арвида Линдблада, выступающего в Формуле-2 за "Кампос". В команде еще не определились, кто станет его напарником - Юки Цунода или Лиам Лоусон.