В США рассказал о переговорах с Китаем по TikTok

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что угроза блокировки китайского приложения TikTok в Соединенных Штатах Америки привела к заключению рамочной сделки.

Как передает Day.Az, его слова приводит агентство Bloomberg.

Бессент рассказал, что переговоры в Мадриде едва не сорвались из-за "агрессивных требований" Китая о компенсации, но Вашингтон отказался от уступок. Он отметил, что итоговое соглашение зависит от предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.