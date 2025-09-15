https://news.day.az/world/1780692.html В США рассказал о переговорах с Китаем по TikTok Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что угроза блокировки китайского приложения TikTok в Соединенных Штатах Америки привела к заключению рамочной сделки. Как передает Day.Az, его слова приводит агентство Bloomberg.
В США рассказал о переговорах с Китаем по TikTok
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что угроза блокировки китайского приложения TikTok в Соединенных Штатах Америки привела к заключению рамочной сделки.
Как передает Day.Az, его слова приводит агентство Bloomberg.
Бессент рассказал, что переговоры в Мадриде едва не сорвались из-за "агрессивных требований" Китая о компенсации, но Вашингтон отказался от уступок. Он отметил, что итоговое соглашение зависит от предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
