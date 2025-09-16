Создан простой тест для ранней диагностики болезни Альцгеймера

Ученые из Лундского университета создали новый цифровой когнитивный тест BioCog, который поможет врачам первичного звена выявлять пациентов с риском развития болезни Альцгеймера и направлять их на дальнейшие обследования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Nature Medicine.

BioCog - это самостоятельно выполняемый тест на планшете, который занимает у пациента минимальное время и почти не требует участия медперсонала. Он оценивает память (запоминание и воспроизведение слов), внимание и скорость обработки информации, ориентацию во времени и способность узнавать ранее выученные слова.

В отличие от традиционных "бумажных" тестов, цифровая версия фиксирует больше показателей: например, скорость реакции или время поиска правильного ответа.

Болезнь Альцгеймера - самая распространенная причина деменции. С появлением новых препаратов, замедляющих ее прогрессирование, особенно важно ставить точный и ранний диагноз.

Сегодня анализ крови на фосфорилированный тау-белок, позволяющий выявить патологию с высокой точностью, доступен только в специализированных клиниках. BioCog поможет на этапе первичного приёма в поликлинике определить, кому действительно нужен такой анализ.

Тест прошел проверку на более чем 600 пациентах с когнитивными жалобами. Ученые отмечают, что его использование в сочетании с анализами крови значительно повышает точность постановки диагноза и облегчает работу врачей общей практики.

"Наш цифровой тест дает объективную картину когнитивных нарушений на более раннем этапе и с большей точностью, чем стандартные методы. Это поможет вовремя определить, кто из пациентов может нуждаться в новых лекарственной терапии против Альцгеймера", - отметил профессор неврологии Лундского университета Оскар Ханссон.