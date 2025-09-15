Стоимость золота обновила исторический максимум

Стоимость золота на бирже Comex обновила исторический максимум.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Биржевая стоимость золота на торгах 15 сентября превысила $3720 за тройскую унцию. В ходе торгов стоимость золота ускорила рост и торговалась на уровне $3722,2 за тройскую унцию, обновив исторический максимум.

До этого эксперты заявили, что к концу текущего года цена золота может превысить $4 тыс. за унцию из-за ухудшения геополитической обстановки и жесткой политики ФРС. Отмечается, что золото может подорожать в случае торговой войны между США и Китаем и усугубления конфликта на Ближнем Востоке. При таком развитии событий инфляция в США вырастет, и ФРС придется проводить ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы поддержать ставку на высоком уровне.