Трамп обратился к республиканцам в Конгрессе с просьбой

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social призвал республиканцев в Конгрессе проголосовать за временное продление финансирования работы правительства, чтобы избежать его закрытия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Политик также обвинил демократов в стремлении спровоцировать шатдаун. "Республиканцы должны держаться вместе и проголосовать "за", чтобы остановить [лидера демократического меньшинства в Сенате] Чака Шумера от закрытия правительства", - написал он. По словам американского лидера, провал голосования "не является приемлемым вариантом".