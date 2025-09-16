В Баку отметили 215-летие Национальной независимости Мексики.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства Мексики в Азербайджане в социальной сети X.

"С большим воодушевлением мы отметили 215-летие Национальной независимости. Особую благодарность выражаем Эльмире Мухаммед за великолепное исполнение гимнов Мексики и Азербайджана. В этот знаменательный день был также представлен альбом "Мехико", подаренный азербайджанским детям Бахрамом Багирзаде. Настоящим украшением вечера стала мексиканская кухня - изысканное кулинарное предложение шеф-повара Луиса Пальмероса, известного как El Güero. Да здравствует Мексика!", - говорится в публикации.