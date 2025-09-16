Гороскоп на 16 сентября

Сегодня, в отличие от вчерашнего дня, в гороскопе будут преобладать не личные, а в первую очередь общественные интересы: многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. В такие дни люди чаще обычного остаются работать сверхурочно, подают милостыню, говорят о политике, дают советы. Другими словами, по мере сил участвуют в общественной жизни, будь то жизнь близких людей, родного предприятия, города или страны. Само по себе это очень неплохо, единственное, звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений. Давать советы и навязывать их - совсем не одно и то же; на этой почве сегодня легко может разгореться конфликт, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овен может испытать досадное чувство бессилия по отношению к какой-то проблеме. Возможно, он уже долго бился над ее решением, а может быть, просто не знает, как к ней подступиться. Или же задача кажется ему непосильной. Как бы то ни было, звезды гороскопа советуют Овну сегодня не торопиться с выводами и отложить проблему на потом - в другой день больше шансов за то, что ему удастся найти выход из положения.

Телец

Сегодня Телец будет схватывать все на лету! Его мозг обещает работать быстро и четко, помогая Тельцу ориентироваться в самой сложной обстановке, находить изящные пути для решения задач, внимательно прислушиваться к чужим идеям, а также генерировать собственные. Другими словами, Телец сегодня способен творить чудеса, и просто грех не использовать это для того, чтобы переделать кучу дел, а заодно и укрепить свой авторитет в глазах окружающих.

Близнецы

Сегодня Близнецы не настроены рисковать деньгами, даже если ситуация будет их к этому подталкивать. Они предпочтут сто раз обдумать, прежде чем сделать какой-либо шаг. Так что, с одной стороны, Близнецы сегодня способны упустить весьма заманчивые финансовые перспективы, зато они точно избегут ненужных трат и возможных потерь. Звезды гороскопа советуют Близнецам посвятить этот день ведению своей личной бухгалтерии. От их внимательного взгляда не укроется ни один подвох!

Рак

Сегодня Рак настроен работать с полной самоотдачей - потребности дела он будет ставить куда выше собственных! Из-за этого в его сегодняшнем расписании не исключены такие подвиги, как незапланированная работа без обеденного перерыва (даже если сегодня у Рака выходной), ведь главным для него будет работа на результат. Такое искреннее усердие способно привлечь внимание окружающих и со временем обернуться для Рака приятными бонусами.

Лев

Сегодня Лев будет демонстрировать отличное умение работать с информацией! При необходимости он способен виртуозно манипулировать цифрами и фактами, а также анализировать и делать правильные выводы. Благодаря этому, Лев сегодня сумеет произвести впечатление на окружающих даже в вопросах, которые не относятся к его компетенции - только за счет своего умения замечать детали и проникать в самую суть.

Дева

Сегодня Деве противопоказано браться за любые важные проекты - есть большая вероятность их провалить. Это касается сделок, переговоров, крупных денежных трат, а также новых начинаний. Ничего не поделаешь, лучше уж перенести запуск проекта на день, чем потом расхлебывать последствия. Если же Дева сегодня пренебрежет этим советом, ей следует заранее приготовиться к тому, что сложностей окажется на порядок больше, чем она ожидала.

Весы

Сегодня во всем, за что бы Весы ни брались, они будут склонны до последнего стоять на своем. Возможно, в каких-то случаях их упрямство будет оправдано, однако далеко не всегда. Звезды гороскопа предупреждают Весы, что день склоняет их к стопроцентной уверенности в себе, но это вовсе не значит, что они, как и любой другой человек, не могут ошибаться. Поэтому, чтобы не выставить себя в глупом свете, Весам сегодня не следует быть слишком самонадеянными.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа советуют Скорпиону заняться налаживанием отношений с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Если между ним и кем-то еще стоит стена непонимания или есть другие нерешенные вопросы, лучше всего поднять эту щекотливую тему именно сегодня. Поговорив откровенно, по душам, Скорпион не только избавится от груза, но и имеет все шансы, что его поймут. Даже если проблему не удастся решить мгновенно, это все равно пойдет на пользу его отношениям.

Стрелец

Сегодня звезды гороскопа категорически не советуют Стрельцу обсуждать какой-либо важный вопрос с людьми, от которых зависит продвижение его дел. Увы, но день не способствует взаимопониманию и поиску компромиссов, из-за чего даже самая расчудесная идея или план Стрельца имеют все шансы быть зарубленными на корню. Вообще, в течение дня лучшей тактикой сегодня для Стрельца будет полагаться только на себя и держать свои планы в секрете. Ну а если его все-таки вызовут на разговор - больше слушать, чем говорить.

Козерог

Сегодня в течение дня ситуация обещает поставить Козерога перед выбором. Выбор может касаться и рабочих задач, и взаимоотношений с окружающими, и личной жизни, и других областей. Главное, что Козерогу не удастся занять нейтральную позицию: ему придется принять решение в пользу одного из вариантов и действовать, исходя из этого. Впрочем, в каждом варианте будут присутствовать как свои минусы, так и плюсы. Так что Козерогу необходимо заранее просчитать, где плюсов для него окажется больше.

Водолей

Сегодня Водолей будет аккуратен как никогда! Беспорядок способен его раздражать, заставляя Водолея бороться с хаосом в любых его проявлениях. Самым простым сегодня для него будет разобрать завалы на рабочем столе, сложнее - навести порядок в мыслях и планах. Только разложив все по полочкам, Водолей будет готов, наконец, приступить к остальным делам. Если, конечно, до конца дня останется хоть какое-то время.

Рыбы

Сегодня день идеально подходит практически для любых амбициозных задумок Рыб! Говорят, что смелость - это второе счастье, но если в обычный день с этим утверждением можно поспорить, то сегодня эта смелость будет гармонично дополняться коммуникабельностью и организованностью. И ситуация, и окружающие будут поощрять Рыб совершать решительные и даже дерзкие шаги, направленные на укрепление своего статуса. Так что скромно отмолчаться в уголке или занять нейтральную позицию у Рыб сегодня вряд ли получится. И для их самооценки это очень даже хорошо.