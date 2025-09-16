Представлены медали III Игр СНГ, которые пройдут в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в Бакинском городском кольце, на медалях изображен официальный логотип Игр.

Этот дизайн символизирует единство, спортивное мастерство, силу и боевой дух.

Всего на соревнованиях будет разыграно 1694 медали (505 золотых, 505 серебряных, 684 бронзовых). Кроме того, планируется вручение специальных призов спортсменам, внесшим наибольший вклад в успех команд-победителей.

Отметим, что III Игры СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября этого года в семи городах Азербайджана - Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Соревнования пройдут на 12 спортивных площадках.