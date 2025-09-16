https://news.day.az/officialchronicle/1780907.html

В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь Президента Объединенных Арабских Эмиратов - ФОТО

16 сентября в Шуше от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный обед в честь Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется