https://news.day.az/officialchronicle/1780907.html В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь Президента Объединенных Арабских Эмиратов - ФОТО 16 сентября в Шуше от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный обед в честь Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Новость обновляется
