В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь Президента Объединенных Арабских Эмиратов

16 сентября в Шуше от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный обед в честь Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

