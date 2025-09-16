США и Катар обсудили оборонную сферу

Госсекретарь США Марко Рубио и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили укрепление отношений Дохи и Вашингтона в оборонной сфере.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters.

"У нас тесные партнерские отношения с Катаром. У нас есть соглашение о расширенном сотрудничестве в области обороны, которое находится на стадии завершения", - уточнил Рубио.