США и Катар обсудили оборонную сферу
Госсекретарь США Марко Рубио и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили укрепление отношений Дохи и Вашингтона в оборонной сфере.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters.
"У нас тесные партнерские отношения с Катаром. У нас есть соглашение о расширенном сотрудничестве в области обороны, которое находится на стадии завершения", - уточнил Рубио.
