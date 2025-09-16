В Азербайджане увеличилось число автобусов на электричестве и СПГ

За последний год наблюдается заметный рост числа автобусов, работающих на электричестве и сжатом природном газе (CNG).

Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, по сравнению с прошлым годом количество электробусов увеличилось на 136 единиц, что в 5,5 раза больше.

Согласно данным, в аналогичный период прошлого года количество электробусов составляло 30 единиц, автобусов на CNG - 1115 единиц, а автобусов на дизельном топливе - 3713 единиц.

В августе 2025 года число электробусов достигло 166 единиц, автобусов на CNG - 1337 единиц, а на дизельном топливе - 3731 единица.