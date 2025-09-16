Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян: ОАЭ хотят вывести двусторонние связи с Азербайджаном на более высокий уровень

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) особенно заинтересованы в укреплении и расширении двусторонних связей с дружественным Азербайджаном и хотят вывести их на более высокий уровень.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент ОАЭ Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

"Мы находимся в постоянном поиске новых возможностей сотрудничества, которое принесет пользу обеим сторонам и будет способствовать устойчивому развитию", - подчеркнул Президент ОАЭ.