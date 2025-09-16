https://news.day.az/world/1780897.html

На Филиппинах тонет остров - ВИДЕО

На Филиппинах уходит под воду остров Пугад. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Местные жители каждый день сражаются с потопами, часами вычерпывая воду из собственных домов.