На Филиппинах тонет остров - ВИДЕО
На Филиппинах уходит под воду остров Пугад.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Местные жители каждый день сражаются с потопами, часами вычерпывая воду из собственных домов.
