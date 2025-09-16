Гренландский ледяной щит пережил беспрецедентное дневное таяние

Ледяной покров Гренландии весомо изменился этим летом: мониторинг показывает, что сезон таяния 2025 года был умеренно интенсивным, но отметился рекордным по масштабу таяния в один из дней.

Покров, занимающий около 1,7 млн квадратных километров - самый большой ледяной щит на Земле за пределами Антарктиды - обычно начинает таять с мая и продолжается до начала сентября. Согласно анализу Национального центра данных о снеге и льдах (NSIDC), нынешний сезон таяния занял среднее место по интенсивности среди 47 лет спутниковых наблюдений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, особое внимание ученых привлек рост температуры и таяние в середине августа, сопровождавшиеся сильными дождями в некоторых районах. 21 августа был зафиксирован пик: примерно 35 % поверхности ледяного щита находились в состоянии таяния - это рекордная доля для этой даты.

Спутниковые снимки, сделанные инструментом OLI-2 на Landsat-9, зафиксировали участок в юго-западной части ледяного щита, примерно в 150 километрах северо-восточнее столицы Нуук, где изменения особенно заметны. Две серии снимков - одну в день максимального пика, другую почти через две недели - сравнивают визуально степень таяния.

Ученые отмечают: хотя сезон 2025 не стал самым экстремальным в истории, появление таких пиков, особенно в контексте дождей и относительно короткого времени, вызывает интерес и требует внимательного наблюдения. Это особенно важно, поскольку погодные явления и осадки могут усиливать эффект таяния, который прежде в основном связывали с солнечной радиацией.

Среди вопросов, требующих дальнейшего изучения, - как часто будут возникать подобные пиковые дни таяния, и как меняются механизмы, влияющие на ледяной щит, включая атмосферные потоки, осадки и температурные аномалии. Также исследователи подчеркивают ценность спутниковых данных: они позволяют фиксировать такие события своевременно и на широких территориях.

Обнаруженные тенденции не дают четкой оценки для долгосрочной динамики ледяного щита, но проливают свет на то, как сезонные и погодные условия, включая дождь и облачность, могут усиливать процессы таяния даже вне самых жарких месяцев.