Президент Ильхам Алиев: Отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами основаны на братстве и дружбе

Наши отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) основаны на братстве и дружбе. Подписанные сегодня многочисленные документы выведут наши связи на новый уровень.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с Президентом ОАЭ Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в расширенном составе.

Подчеркнув, что каждый подписанный документ имеет большое значение, глава государства отметил: "Среди них я хотел бы особо отметить Совместную декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот документ выводит наши политические отношения на самый высокий уровень".