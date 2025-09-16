https://news.day.az/officialchronicle/1780934.html Президент Ильхам Алиев: Отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами основаны на братстве и дружбе Наши отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) основаны на братстве и дружбе. Подписанные сегодня многочисленные документы выведут наши связи на новый уровень.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с Президентом ОАЭ Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в расширенном составе.
Подчеркнув, что каждый подписанный документ имеет большое значение, глава государства отметил: "Среди них я хотел бы особо отметить Совместную декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот документ выводит наши политические отношения на самый высокий уровень".
